МК Следки тунисским вязанием

Присоединение " подошвы" с правой стороны:
На мой взгляд, можно воспользоваться здесь дополнительным крючком- выполнив обратный ряд ( на крючке осталась одна петля) через боковину другим крючком достать петлю и провязать её с петлёй на главном крючке... но мне лень возиться с другим крючком и я делаю так :
на крючке одна петля после провязывания обратного ряда и этим же крючком я провздеваю боковину следкаи достаю петельку , протаскивая её сквозь боковину и петельку на крючке.
Фото
Не пугайтесь , что много фоток . Я дважды сфотографировала "процесс" , чтобы можно было лучше разглядеть.
В результате получается вот такой вид "подошвы"
Продолжаем так вязать до пятки и далее."Подошва" потом перейдёт в заднюю стенку пятки.