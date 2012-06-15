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Автор Тема: МК Следки тунисским вязанием  (Прочитано 35268 раз)

Оффлайн Ивушка

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МК Следки тунисским вязанием
« : Июнь 15, 2012, 12:53:50 »
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На одном из турецких блогов я увидела и влюбилась в следки, которые связаны тунисским крючком. Турецкого языка я не знаю, вот и пришлось методом проб и ошибок начать самой разбираться в том, как их вязать.Вот мои первые следки. Пусть пока я не попала в размер, но последовательность выполнения вязания уже поняла.



Для того, чтобы и вы смогли сами связать себе такие следки, я постараюсь рассказать и показать процесс вязания.

Совсем не обязательно преобретать тунисский крючок для вязания следков. Я просто поставила " ограничитель" на крючок без ручки.( Несколько крючков " ограничила")

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Оффлайн Ивушка

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Re: Следки тунисским вязанием
« Ответ #1 : Июнь 15, 2012, 12:54:39 »
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Для вязания следков подготовила крючок № 3 и пряжу " Лотос" фабрики Камтекс ( 100% акрил, 300м в 100г)

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Оффлайн Ивушка

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Re: Следки тунисским вязанием
« Ответ #2 : Июнь 15, 2012, 13:11:33 »
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 Видеоролик    http://www.youtube.com/watch?v=QMKsMi64hWg
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Оффлайн Ивушка

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Re: Следки тунисским вязанием
« Ответ #3 : Июнь 15, 2012, 13:15:22 »
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Набрала  20 петель   и начала вязание.

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Оффлайн Кася

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Re: Следки тунисским вязанием
« Ответ #4 : Июнь 15, 2012, 15:33:45 »
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Иннушка  Михална, ник супер @}->--
Инна, булавочками так и надо прикалывать? Или ты это для фото приколола?
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Оффлайн Ивушка

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Re: Следки тунисским вязанием
« Ответ #5 : Июнь 15, 2012, 17:30:06 »
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Цитата: Анфиса от Июнь 15, 2012, 15:33:45
Инна, булавочками так и надо прикалывать? Или ты это для фото приколола ?

 Булавочки для фото, чтобы натянуть вязание, тогда виднее полотно и при желании петельки  можно разглядеть и пересчитать.

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Оффлайн Ивушка

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Re: Следки тунисским вязанием
« Ответ #6 : Июнь 15, 2012, 18:38:33 »
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Провязала 23 ряда ( туда и обратно  - 1 ряд)



Ввожу нить другого цвета



Смену нитей произвожу в конце обратного ряда , когда на крючке остаётся 2 петли




И начинаю убавления с левой стороны, для этого в обратном ряду первые две петли провязываю вместе.



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Оффлайн Ивушка

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Re: Следки тунисским вязанием
« Ответ #7 : Июнь 15, 2012, 18:42:56 »
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 Убавления делаю до тех пор, пока нитью основного цвета не наберу 5 петель

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Оффлайн Ивушка

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Re: Следки тунисским вязанием
« Ответ #8 : Июнь 15, 2012, 18:47:50 »
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Набрав 5 петель , я не делаю обратный ряд, а по косому краю набираю ещё 15 петель



 И опять начинаю делать убавления в обратных рядах. Получается как бы второй "клин"



Как и для второго клина , для третьего набираем петли нитью основного цвета. Так же начинаем делать убавления



Когда связан и третий "клин", я набираю петли по краю и вяжу один ряд нитью основного цвета, а потом для симметрии провязываю ряд светлой  нитью. Если этого не сделать, то вид как-то не очень



Далее надо связать 23 ряда основным цветом.

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Оффлайн Ивушка

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Re: МК Следки тунисским вязанием
« Ответ #9 : Июнь 16, 2012, 11:59:50 »
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Теперь надо будет вязать "подошву".
Складываю пополам , чтобы найти середину.



Набираю 9 петель и приступаю к вязанию, постепенно "пришивая" боковые части.

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Оффлайн Ивушка

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Re: МК Следки тунисским вязанием
« Ответ #10 : Июнь 16, 2012, 12:10:50 »
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Присоединение " подошвы" с левой стороны:

имея на крючке 9 петель, десятую достаю  через боковину следка и в обратном ряду эту десятую и девятую петли провязываю вместе.
Вот несколько фоток





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Оффлайн Ивушка

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Re: МК Следки тунисским вязанием
« Ответ #11 : Июнь 16, 2012, 12:30:05 »
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Присоединение " подошвы" с правой стороны:

На мой взгляд, можно воспользоваться здесь дополнительным крючком- выполнив обратный ряд ( на крючке осталась одна петля) через боковину другим крючком достать петлю и провязать  её с петлёй на главном крючке... но мне лень возиться с другим крючком и я делаю так :
 на крючке одна петля после провязывания обратного ряда и этим же крючком я провздеваю боковину следкаи достаю петельку , протаскивая её сквозь боковину и петельку на крючке.
Фото









Не пугайтесь , что много фоток . Я дважды сфотографировала "процесс" , чтобы  можно было лучше разглядеть.

В результате получается вот такой вид "подошвы"



Продолжаем так вязать до пятки и далее."Подошва" потом перейдёт в  заднюю стенку пятки.
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Оффлайн Ивушка

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Re: МК Следки тунисским вязанием
« Ответ #12 : Июнь 16, 2012, 16:29:58 »
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" Подошва"



 Пятка



 Вот такой вид имеет следочек



 Остаётся провязать  ряда два столбиками без накида по краю и следок будет готов.



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Оффлайн Ивушка

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Re: МК Следки тунисским вязанием
« Ответ #13 : Июнь 16, 2012, 17:03:55 »
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Положила линейку, чтобы можно было понять на какой размер получился мой следок



Конечный вид



Аналогично вяжем второй следок.
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Оффлайн Nataшa

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Re: МК Следки тунисским вязанием
« Ответ #14 : Июнь 16, 2012, 18:38:08 »
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Иннушка, классный мастер-класс, спасибо! :romashki: :poklon:
Я пока плохо понимаю саму технику тунисского вязания, но это потому, что пока не разбиралась)
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