МК Следки тунисским вязанием

На одном из турецких блогов я увидела и влюбилась в следки, которые связаны тунисским крючком. Турецкого языка я не знаю, вот и пришлось методом проб и ошибок начать самой разбираться в том, как их вязать.Вот мои первые следки. Пусть пока я не попала в размер, но последовательность выполнения вязания уже поняла.Для того, чтобы и вы смогли сами связать себе такие следки, я постараюсь рассказать и показать процесс вязания.Совсем не обязательно преобретать тунисский крючок для вязания следков. Я просто поставила " ограничитель" на крючок без ручки.( Несколько крючков " ограничила")